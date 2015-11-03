Notizie Michael Kayode Fiorentina

Kayode: "A Firenze sono stato da Dio. Italiano ha una mentalità incredibile, gli devo tanto.."
07 maggio 2026 18:57
Italia U21: Ndour e Comuzzo schierati titolari contro la Svezia U21, torna Kayode sulla fascia destra
31 marzo 2026 18:25
Dalla Turchia: "Kayode è un obbiettivo di Barcellona, Arsenal e Inter per la prossima sessione di mercato"
02 aprile 2024 11:30
Kayode convocato in Nazionale Under 21. C'è anche la chiamata per Comuzzo con l'Under 20
15 marzo 2024 18:40
Kayode esulta dopo la vittoria: "Non c'è modo migliore per chiudere il 2023. Avanti così"
30 dicembre 2023 18:13
Archivio