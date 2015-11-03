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Notizie Michael Kayode Fiorentina

Kayode: "A Firenze sono stato da Dio. Italiano ha una mentalità incredibile, gli devo tanto.."

07 maggio 2026 18:57

Italia U21: Ndour e Comuzzo schierati titolari contro la Svezia U21, torna Kayode sulla fascia destra

31 marzo 2026 18:25

Dalla Turchia: "Kayode è un obbiettivo di Barcellona, Arsenal e Inter per la prossima sessione di mercato"

02 aprile 2024 11:30

Kayode convocato in Nazionale Under 21. C'è anche la chiamata per Comuzzo con l'Under 20

15 marzo 2024 18:40

Kayode esulta dopo la vittoria: "Non c'è modo migliore per chiudere il 2023. Avanti così"

30 dicembre 2023 18:13

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