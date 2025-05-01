Bergomi: "Panchina per Kean? Scelta giusta. Stasera mi concentrerò su Palladino, test importante"

Alle ore 21 si disputano le quattro semifinali d'andata di Europa League e Conference, in quest'ultima competizione gioca anche la Fiorentina, ospite del Real Betis al Villamarin. Dallo studio di Sky...

Alle ore 21 si disputano le quattro semifinali d'andata di Europa League e Conference, in quest'ultima competizione gioca anche la Fiorentina, ospite del Real Betis al Villamarin. Dallo studio di Sky Sport, l'ex difensore Giuseppe Bergomi, ne ha così parlato: "Serve testa, personalità. In campo vanno i giocatori e sono loro che determinano ma io Oggi mi voglio concentrare su Palladino perché è un test importante anche per lui, pur non dovendo dimostrare più niente in questa stagione parliamo di uno step ulteriore di crescita".

Sulla scelta di Kean: "Credo sia una scelta giusta, se l'ha presa è perché l'ha ponderata bene. Mi ripeto, mi concentro molto su Palladino perché sarà la partita più difficile europea negli ultimi 3 anni per la Fiorentina".