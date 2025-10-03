Bergomi su Fagioli: "In campo deve essere più determinato, gli manca tanta grinta quando ha la palla"

Il noto opinionista e difensore dell'Inter del passato ha parlato della vittoria di ieri sera contro il Sigma Olomuc

A Sky Sport è intervenuto l'ex difensore dell'Inter ed opinionista Beppe Bergomi per parlare di Fiorentina: "C'è da tenersi la vittoria perché contava solo il risultato in questo momento difficile. La Fiorentina ha meritato il successo e non c'è da guardare molto il gioco che non è stato pulito ancora, però mi sembra ci sia qualcosa di più come il gol di Piccoli perché finalmente una punta ha segnato ed è sintomo di un miglioramento della manovra. In più Piccoli è stato freddo, si è mosso bene e ha fatto un bel gol in profondità."

Su Dzeko: "Lui è stato un grande campione che ha fatto una bella carriera in grandissimi club, ma ora lo vedo in crisi soprattutto a livello fisico. Ci si aspetta molto di più da lui e sono sicuro che giocando costantemente, può entrare più in forma."

Su Fagioli: "Ha tante qualità tecniche, ma deve stare più tranquillo e determinato in campo. Sappiamo che è un centrocampista di livello, però deve andare con più grinta sul pallone perché pure ieri non ha preso la porta dal limite dell'area quando poteva fare meglio."