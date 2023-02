Bergomi applaude la Fiorentina: “Aveva l’impegno più difficile in Europa e lo ha vinto bene. Complimenti”

Durante l’intervista concessa a TMW, Giuseppe Bergomi ha parlato anche del trionfo della Fiorentina in Portogallo contro il Braga: “Sulla carta pensavo che l’impegno più difficile lo avesse la Fiorentina, invece ha vinto bene, giocando con la cattiveria giusta, impattando bene sulla gara. Ci sono dei dati incredibili sui viola: sono secondi per possesso palla in Serie A, e gran parte lo fanno nella metà campo avversaria, tirano più angoli di tutti, sono quarti per tiri… Manca proprio la finalizzazione, ma ieri ha trovato i gol degli attaccanti. Complimenti”.