Bergomi: "Conosco Chiesa ed è un bravo ragazzo, però deve migliorare sotto certi aspetti..."

L'ex difensore ed oggi opinionista di Sky Sport, Beppe Bergomi, ha commentato il contestato calcio di rigore concesso alla Fiorentina nel corso della partita contro l’Atalanta. Queste le sue parole ne...

L'ex difensore ed oggi opinionista di Sky Sport, Beppe Bergomi, ha commentato il contestato calcio di rigore concesso alla Fiorentina nel corso della partita contro l’Atalanta. Queste le sue parole nel corso della consueta trasmissione domenicale “Sky Calcio Club: “Conosco Chiesa e posso dire che è un bravo ragazzo, però deve migliorare sotto alcuni aspetti. È evidente, ha rallentato per essere tamponato dal difensore".