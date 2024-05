Bergomi: “Italiano mette in conto di prendere certi gol perchè la Fiorentina fa calcio e si prende rischi”

L’ex difensore e commentatore, Giuseppe Bergomi, ha parlato del momento della Fiorentina nel corso della presentazione del premio Niccolò Galli a Firenze. Queste le sue dichiarazioni:

Come arriva alla finale di Conference la Fiorentina?

“La Fiorentina è una squadra che mi piace perché propone gioco. E credo che l’allenatore metta in conto di prendere un certo tipo di gol perché il gioco ti espone a questi rischi. Fatemi dire una cosa su Ranieri che conosco da quando era piccolo: vederlo giocare a questo livello senza avere un grande fisico da difensore centrale, ha grandi letture e leadership. Sono felice per lui. Le prestazioni nella difesa della Fiorentina ci sono quindi secondo me in una finale la squadra viola ha qualcosa in più, poi c’è sempre qualcosa in più e io l’anno scorso ho visto Mendilibar vincere una coppa in faccia alla Roma”.

Sarà difficile sostituire Italiano?

“Non lo so, me lo dovete dire voi che lo vivete. Comunque oggi nel calcio è tutto in evoluzione. A me piacciono gli allenatori che propongono qualcosa perché chi va a vedere le partite vuole qualcosa di diverso e credo che a Firenze si sia visto”.

