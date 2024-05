Anche il Franchi sarà una bolgia. Già venduti 10000 biglietti in 3 ore per Olympiacos-Fiorentina

La vendita dei biglietti per vedere la finale di Conference League allo stadio Franchi di Firenze è partita oggi alle ore 15 ed i tifosi hanno risposto presente fin da subito. I tagliandi già staccati sono infatti circa 10000 in sole 3 ore. Dopo la notizia del sold out, per quanto riguarda il settore dei tifosi Viola ad Atene, arriva quindi un’altra notizia importantissima con la Fiorentina che sarà spinta in massa dai suoi tifosi anche da Firenze, al Franchi, dove il clima si prospetta caldissimo come già successo per la finale europea dell’anno scorso.

IL SETTORE DEI TIFOSI DELLA FIORENTINA AD ATENE SARA’ SOLDOUT