Bergomi: “La Fiorentina non mi ha convinto, gioco non fluido, non ho vista una gara esaltante”

Beppe Bergomi, ex difensore dell’Inter e campione del mondo nell’82, ha commentato a Sky Sport la vittoria della Fiorentina contro il Celje in Conference League, queste le sue parole sulla gara dei viola:

“La Fiorentina non mi ha convinto ma la squadra più forte l’ha portata dalla sua parte, nel complesso non ha sofferto molto la Fiorentina, ma non ho visto un gioco fluido e un risultato molto largo. Penso che gli attaccanti sono quelli che ti fanno giocar bene ma Palladino ha fatto delle rotazioni, non ha fatto una partita esaltate la Fiorentina anche se penso che alla fine la vittoria sia stata meritata”