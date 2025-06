Bergomi difende Palladino: “Stagione sufficiente alla Fiorentina. In Italia sei bravo solo se vinci”

“Credo che la stagione di Palladino a Firenze sia stata sufficiente – le sue parole – “. In Italia se vinci sei bravo, ma se arrivi secondo invece si tende a non valuta il percorso fatto ma non funziona così”. Poi aggiunge, ricordando la finale di Champions League fra Paris Saint-Germain ed Inter, cui abbiamo assistito di recente: “Luis Enrique, quando ha vinto, ha applaudito l’Inter”. Il riferimento è a quando il tecnico spagnolo è stato ripreso mentre applaudiva la squadra allora guidata da Simone Inzaghi, il tutto durante la premiazione della sua squadra, per poi complimentarsi con i nerazzurri in conferenza stampa.