Bergomi: “Rigore per la Fiorentina? Il 90% non lo sono. Ha ragione Gasperini sul VAR”

Bergomi contrario al rigore concesso alla Fiorentina

Beppe Bergomi, ex difensore dell’Inter, ha così parlato a DAZN in merito al rigore dato alla Fiorentina: “Darmian è in dinamica, se la vado a vedere bene lo sbilancia anche Kean e lui ruota leggermente col corpo. Poi si dà la spinta con le braccia, nel cadere ha gli occhi chiusi e la palla sarebbe uscita. Per me, da ex giocatore, il 90% di queste situazioni non andrebbe sanzionato. Gasperini spesso ha ragione quando dice che il Var non ha migliorato il calcio, ma l'ha peggiorato”.

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