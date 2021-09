Bergomi: “Prova di forza dell’Inter al Franchi: non era facile ribaltare la partita”

Giuseppe Bergomi, ex difensore dell’Inter, è Intervenuto quest’oggi ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita al Franchi tra Fiorentina ed i nerazzurri. Ecco le sue parole: “In casa dei viola i nerazzurri si sono resi protagonisti di una grande prova di forza. Non era facile ribaltare una situazione come quella che si era creata. L’Inter sa soffrire ed aspettare il momento giusto per colpire, e poi ha una grande fisicità: sui calci piazzati di testa è devastante”.

