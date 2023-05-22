Bergomi: "Fiorentina-Inter non sarà Davide contro Golia, squadra viola con la rosa più lunga d'Italia"

Due giorni alla finale di Coppa Italia tra la Fiorentina e l'Inter, il parere della bandiera dell'Inter Beppe Bergomi

Beppe Bergomi, ex bandiera dell'Inter, ha parlato a Radio Bruno in vista della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter, queste le sue parole:

"La stagione dell'Inter è positiva, cosa vuoi chiedere di più ad una squadra che è in finale di Champions League, in campionato le cose potevano andare meglio ma credo che ci siano stati problemi di ritardi di condizione di giocatori come Lukaku. Con la Fiorentina sarà complicata, la Fiorentina è una squadra che ha una delle rose più profonde d'Italia, fanno un grande gioco, vogliono sempre dominare la partita con il possesso palla.

Credo che però quello che ha speso l'Inter nella doppia semifinale con il Milan non abbia paragoni. La Fiorentina in campionato ha avuto problemi di finalizzazione e mai di gioco, non può essere negativa una stagione in cui arrivi in 2 finali.

Io non vedo Davide contro Golia nella finale, la Fiorentina nella partita singola se la gioca contro qualsiasi squadra di serie A. Italiano ha fatto un lavoro positivo alla Fiorentina, ma ha fatto bene anche allo Spezia, ha idee, ha coraggio, tira fuori il meglio dai propri giocatori, questo è quello che deve fare ogni allenatore. La proprietà ha avuto programmazione, ha un'idea ed ha fatto investimenti giusti. La finale di Conference può essere vinta, è una coppa adatta per le squadre italiane, contro il West Ham può succedere di tutto"

MANCA UN RIGORE ALLA FIORENTINA CONTRO IL TORINO?

https://www.labaroviola.com/nazione-arbitro-massimi-da-5-forti-dubbi-sul-braccio-di-djidji-era-rigore-imprecise-le-valutazioni-dei-corner/213309/