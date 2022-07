Bergomi rivela: “Rimasi impressionato da Jovic a Francoforte. Firenze piazza giusta per il rilancio”

Beppe Bergomi, leggenda dell’Inter e commentatore televisivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina, soffermandosi su Luka Jovic e Nikola Milenkovic. Ecco le sue parole: “Ultimamente si stanno facendo le cose per bene. Sta seguendo un percorso di crescita che l’ha riportata in Europa. Il primo tassello era confermare l’allenatore e l’ha fatto. Ora sta prendendo alcuni giocatori, da Mandragora a Jovic. Vedremo come si completerà la rosa, tendenzialmente credo stia nascendo una buona squadra”.

MILENKOVIC “Questo sembra essere il calciomercato dei difensori. Un mercato in cui le società sembrano preferire vendere un difensore perché magari è più sostituibile rispetto a un attaccante. È un ottimo difensore e un bravo ragazzo. Non è facile sostituirlo”.

JOVIC “Giusto andare su questi giocatori che hanno fame e voglia di rivalsa. Bisogna avere un po’ di pazienza perché non gioca da tanto tempo. Mi aveva impressionato quando giocò contro l’Inter a Francoforte. A Madrid poi ha trovato meno spazio. Penso che Firenze possa essere la piazza giusta per rilanciarlo”.