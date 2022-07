Resp. Biglietteria ACF: “In tre giorni siamo a 6 mila abbonati: numeri record. Dall’11 luglio la vendita libera”

Ivan Affibbiato, responsabile alla biglietteria della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione relativa alla campagna abbonamenti viola. Ecco le sue parole: “Siamo al terzo giorno di vendita e il numero raggiunto è già di 6000 abbonati. Nel 2019 questa cifra era stata raggiunto dopo ben due settimane. La società ha scelto di favorire la vendita online ripartendo dai prezzi della stagione 19/20 e concedere una percentuale di sconto a chi farà l’abbonamento online, e questo ovviamente penalizza i vari punti vendita. La prelazione dura dal 4 al 25 luglio, mentre la vendita liberà inzierà dall’11 luglio. Come ottenere un posto migliore del precedente? Basta rinnovare l’abbonamento con la prelazione e poi dal 26 luglio bisogna contattare il Fiorentinapoint per effettuare il cambio posto all’interno del proprio settore. Probabilmente i prezzi aumenteranno da agosto in poi”.