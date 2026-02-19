Bergomi: “La Fiorentina ha vinto con grande merito. Complimenti ai ragazzi, si sono calati nella giusta mentalità”.

E’ intervenuto nel post partita di Sky Sport Beppe Bergomi. Queste le sue parole sulla stagione della Fiorentina: “E’ molto difficile, partivi per altri obiettivi e sei rimasto in fondo. Sei sul fondo ed è difficile venirne fuori. Quindi questa cosa di calarsi in una provinciale e calarsi in una mentalità diversa non è scontato. Adesso la Fiorentina ce l’ha, almeno per quello che ci ha fatto vedere oggi e nell’ultimo periodo. Va dato merito a tutti quanti ma anche a questi ragazzi che hanno capito dove si trovano in questo momento e come si devono comportare”.

Bergomi prosegue la sua analisi: “Se tu ti comporti così poi le qualità tecniche contro un avversario più debole vengono fuori e fai questo tipo di partita e la vinci 3-0 con grande merito”.

Ancora sul campionato: “Le altre la considerano un intrusa, ma la Fiorentina deve rendersi conto che è lì. Un anno io ho vinto la Coppa Uefa e mi sono salvato all’ultimo. Ho fatto il percorso contrario, sono partito bene e poi non ne ho vinta più una. La Fiorentina deve fare una cosa diversa, deve risalire. La partita di oggi l’hanno interpretata bene, ma la partita era leggera, non di grande preoccupazione. Se la condizione fisica è questa e stai bene, aiuta. Ti fa stare bene e ti fa rischiare la giocata”.