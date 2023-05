Bergomi in vista della finale di Conference: “Fiorentina con il gioco, bello e a volte pericoloso. Partita da 50 e 50”

Durante l’intervista concessa a La Repubblica, l’ex difensore e commentatore di Sky, Beppe Bergomi, ha così parlato in vista della finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham: “Roma e Fiorentina se la giocano ampiamente, e l’Inter può realizzare la sorpresa clamorosa solo se la giocherà fino in fondo. Nel senso che non dovrà limitarsi ad aspettare le mosse dell’uomo che ha cambiato il calcio, il più bravo di tutti”.

Poi ha proseguito parlando nello specifico della finale di Praga: “Come può vincere? Con il primato del gioco, sempre. Bello e a volte pericoloso. IlWest Ham ha fisicità e rapidità, la Fiorentina punterà sull’uomo contro uomo, badando però a non esasperarlo. Io dico 50 e 50″.