Bergomi: “Pioli uomo giusto per la Fiorentina. E’ una garanzia e uno dei migliori allenatori italiani”

Intervistato da TMW, Beppe Bergomi ha parlato della Fiorentina e di Stefano Pioli: “Nel calcio di oggi, purtroppo, si dà poco valore al percorso che una squadra o un allenatore fa, conta solo vincere ormai. Faccio questo ragionamento perché sono cambiate 8 panchine nelle prime 11. L’anno prima su 20 hanno cambiato in 13. Pioli per me è l’uomo giusto, lui arrivò secondo con il Milan e fu mandato via. Stefano è un allenatore moderno, è sempre pronto a cambiare le sue idee. In base al materiale che avrà a Firenze tirerà fuori il meglio. Pioli è una garanzia, è uno dei migliori allenatori italiani. A livello tattico come si metterà? Stefano quando ha provato la difesa 3 era per esigenza rispetto all’avversario. Ha sempre giocato con la difesa a 4. La Fiorentina da avere tanti esterni, ora non ne ha più, quindi vediamo. I viola giocano 3-5-2 però ha uno stile di gioco diverso”.