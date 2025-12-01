Bergomi: "Non auguro a nessuno le statistiche della Viola. Quando i tifosi fischiano diventa tutto complicato"
Il commentatore sportivo, Giuseppe Bergomi, analizza la situazione in casa Fiorentina dopo il terribile avvio di stagione
A cura di Redazione Labaroviola
01 dicembre 2025 16:11
L'ex difensore dell'Inter, Giuseppe Bergomi, ha parlato a SkySport a proposito della situazione della Fiorentina di mister Vanoli dopo l'ennesima delusione stagionale.
Ecco le sue parole: "Io spero che la Fiorentina esca da questa situazione. Quando i tuoi tifosi ti fischiano diventa complicato, io lo chiamo "Il brusio di San Siro". Indossare determinate maglie e giocare in certi stadi non è facile. Questa situazione è complicata, io ci sono passato. Le statistiche della Fiorentina non le augurerei a nessuno, la situazione è difficile".