Bergomi: "La Fiorentina sa adattarsi ed è una squadra attenta. L'attacco dell'Inter sta facendo fatica"

L'analisi dell'ex difensore ed opinionista sul match che vede protagoniste Fiorentina e Inter: "Non mi aspetto molto gol

Beppe Bergomi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato il match di domenica tra Fiorentina e Inter. Queste le parole dell'ex nerazzurro:

"La Fiorentina sa adattarsi all'avversario e non ti concede campo, è una squadra molto attenta. Pensavo Inter-Juve da pochi gol, qui non mi aspetto molti gol. Il parco attaccanti Inter: Thuram sopra tutti, Lautaro sta facendo fatica ma lavora sempre per la squadra, sempre utile, mi aspettavo di più da Taremi e Arnautovic, Correa. L'attacco dell'Inter un reparto che deve crescere".

Sentite Caressa: “Se la Fiorentina gioca come al solito contro l’Inter rischia grosso, occhio a Thuram”

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