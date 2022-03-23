Bergomi elogia la Fiorentina: "Hanno bellissime trame, Piatek non è Vlahovic, ma ci sono esterni"

Beppe Bergomi, bandiera dell'Inter, ha parlato della Fiorentina nella sua intervista a TMW Radio, la sua analisi

L'ex difensore Giuseppe Bergomi, opinionista Sky Sport, è stato intervistato durante Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, queste le sue parole:

Che sta succedendo all'Inter?

"Non deve essere un alibi, ma se ad agosto mi avessero detto che l'Inter a otto giornate dalla fine sarebbe stata a 3 punti potenzialmente dalla prima, non ci avrei creduto. Tra novembre e dicembre Inzaghi ha costruito una squadra perfetta, iper-performando, poi hanno avuto un calendario tremendo nel girone di ritorno e ora stanno pagando fisicamente ma anche mentalmente. Inzaghi non ha cambiato sistema senza Brozovic, quella è l'unica cosa che gli imputo, perché un giocatore come lui non ce l'ha".

Due parole sul Milan.

"Dietro ora hanno grande velocità, a centrocampo forza fisica e idee: vedo una squadra compatta e unita, l'unica a non aver cambiato allenatore tra le grandi. Per me vederli così in alto è normale, lo scorso anno il Milan è arrivato secondo".

Berardi un colpo da Milan?

"Perfetto per il Milan. Basta vedere che nelle ultime settimane gioca Messias e non Saelemaekers, Pioli vuole un mancino a destra che impegni il terzino e faccia spazio alla sovrapposizione del terzino. Berardi mi sembra molto cresciuto a livello caratteriale".

Dove vedrebbe Dybala?

"Io lo vedrei bene al Napoli. Potrebbe giocare come sta facendo ora Mertens, alle spalle di Osimhen".

L'Inter no?

"Ci può anche stare in un 3-5-2 ma l'Inter ha bisogno di un attaccante veloce che vada ad attaccare la profondità. Dybala è uno che, come chi in rosa, attacca poco la profondità. A meno che non arrivi con lo Scamacca di turno, la vedo difficile".

Lautaro Martinez è incedibile?

"Per come sta l'Inter, se arriva un'offerta si siedono e la valutano. Per qualsiasi giocatore".

La Fiorentina può arrivare in Europa?

"Giocano bene a calcio, hanno delle trame bellissime. E se Piatek, pur segnando, non è Vlahovic ci sono però gli esterni di gamba e Italiano che non ha paura a mettere questo o quello. Possono mettere in mostra il loro bel calcio".

DA EMPOLI, LA FIORENTINA HA SCELTO VICARIO

https://www.labaroviola.com/da-empoli-la-fiorentina-ha-scelto-il-post-dragowski-sara-vicario-il-portiere-piace-ad-italiano/169933/