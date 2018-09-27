Bergomi: "La Fiorentina sarà la rivelazione del campionato, ha tanti giovani che la porteranno lontano"

Beppe Bergomi, bandiera dell'Inter nonché opinionista di Sky Sport ormai di lungo corso, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole raccolte da a PassioneInter.com: "Ci saranno sempre po...

Beppe Bergomi, bandiera dell'Inter nonché opinionista di Sky Sport ormai di lungo corso, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole raccolte da a PassioneInter.com: "Ci saranno sempre polemiche con il VAR perché è sempre l’arbitro a decidere in certe situazioni ed essendo interpretazioni ci sta".

Prosegue sulla partita di martedì: "Credo che l’Inter, con la Fiorentina, abbia fatto fatica. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto".

Spende alcune parole anche per i viola: "L’ultimo giorno di mercato avevo detto che la Fiorentina sarebbe stata la rivelazione del campionato. Si tratta di una squadra giovane, fresca e ben costruita; allenata da Stefano Pioli che le sta dando bel gioco".

E si sofferma sulle qualità della squadra: "Possiede interpreti importanti, Chiesa su tutti, ma la forza è in difesa perché prende pochi gol. Può arrivare lontano, anche se con tanti giovani qualche errore durante il percorso capiterà. Credo però che sia una formazione destinata a fare bene".