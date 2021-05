Bergomi: “La Fiorentina non farà vincere facilmente il Napoli, vuole vendicare il 6-0 dell’andata”

L’ex calciatore dell’Inter, Giuseppe Bergomi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando della prossima sfida tra Fiorentina e Napoli che si giocherà a Firenze, queste le sue parole registrate da Tutto Napoli:

“Forse il Napoli affronterà una Fiorentina già salva? Questi sono ragionamenti che sicuramente Gattuso non farà, perché la Fiorentina, anche se giocherà da salva, secondo me si ricorderà di aver preso 6 gol dal Napoli all’andata. Saranno le ultime partite in viola di Iachini, che vorrà lasciare sicuramente un bel ricordo e poi Vlahovic vorrà fare gol e continuare a fare ottime prestazioni. Inoltre nella storia ci sono dei campi dove fai tendenzialmente fatica, quindi è una trasferta difficile anche se il Napoli sta bene e se gioca con questa voglia, intensità e qualità in questo momento può vincere dappertutto” conclude Bergomi.

