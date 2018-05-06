Benassi a Sky: “Avevamo solo un risultato, non conta l’ultima con il Milan conta la prossima. Gara tosta”

Marco Benassi, a segno quest’oggi a Marassi contro il Genoa è intervenuto nell’immediato post-gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:“Avevamo solo un risultato a disposizione per...

Marco Benassi, a segno quest’oggi a Marassi contro il Genoa è intervenuto nell’immediato post-gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:

“Avevamo solo un risultato a disposizione per inseguire il nostro sogno, giocare qui è sempre dura il Genoa è una squadra tosta. Siamo contenti ma dobbiamo continuare a lavorare. Se è decisiva la gara con il Milan all’ultima giornata? Beh, prima c’e il Cagliari e conta quella perché è la prossima sfida”