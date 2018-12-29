Pioli: “Ci manca un rigore, con il VAR puniti tocchi anche veniali. Voglio rispetto”

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato nel post gara tra Genoa e Fiorentina ai microfoni di Radio Rai:“Con il VAR serve coerenza e rispetto. Talvolta sono tanti decretati calci di rigo...

A cura di Redazione Labaroviola 29 dicembre 2018 17:13

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