Pioli: “Ci manca un rigore, con il VAR puniti tocchi anche veniali. Voglio rispetto”
Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato nel post gara tra Genoa e Fiorentina ai microfoni di Radio Rai:“Con il VAR serve coerenza e rispetto. Talvolta sono tanti decretati calci di rigo...
A cura di Redazione Labaroviola
29 dicembre 2018 17:13
Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato nel post gara tra Genoa e Fiorentina ai microfoni di Radio Rai:
“Con il VAR serve coerenza e rispetto. Talvolta sono tanti decretati calci di rigore per tocchi più veniali di quello visto oggi. Io personalmente non li concederei ma siccome vengono dati... Dovevano dare il rigore anche a noi. Non meritiamo questa classifica, ma dobbiamo tenercela. La squadra ha fatto un’ottima prestazione e meritava la vittoria, specie se crei 3-4 palle gol nitide”.