La Nazione scrive: "Grazie comunque vada!" Gruppo unico, inimitabile e difficilmente sostituibile...

Come scrive il Qs-La Nazione, in una stagione emozionante, la Fiorentina si rilancia per l’Europa dopo una grande partita. Nessuno ha mollato dopo quei cinque minuti di sbandamento che potevano costar...

Come scrive il Qs-La Nazione, in una stagione emozionante, la Fiorentina si rilancia per l’Europa dopo una grande partita. Nessuno ha mollato dopo quei cinque minuti di sbandamento che potevano costare una stagione intera. La Fiorentina ha riconquistato il gioco, poi ha battuto Perin due volte con Eysseric e Dabo, entrati appunto nella ripresa. Possiamo dire che la Fiorentina è un gruppo unico, inimitabile e difficilmente sostituibile? Sì, così sono questi giocatori che hanno deciso di regalare a Firenze qualcosa di simile a un miracolo sportivo. La Fiorentina si è messa in testa di andare in Europa League e sta coltivando il suo sogno a suon di vittorie e prestazioni.