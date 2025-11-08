Monti: “Genoa-Fiorentina? Come una semifinale di Champions. Un punto servirebbe a poco”

Gianfranco Monti, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno in merito alla situazione in casa Fiorentina, toccando i vari temi caldi. Ecco le sue parole.

La scelta di Paolo Vanoli

“Tra i nomi che venivano accostati alla panchina della Fiorentina dopo l’esonero di Pioli, De Rossi e Vanoli mi sembravano i più adatti. Donatel e altri mi hanno detto che Paolo è un personaggio tosto, di carattere. Io non posso di certo dirti come dirigere uno spogliatoio con calciatori come Kean, Dodo, De Gea… ma devi essere bravo a gestirli e il fenomeno per eccellenza in questo ruolo secondo me è Ancelotti. La parte fisica ha un altro peso, ma quella mentale in questo momento è la cosa più importante. Vanoli deve essere bravo a parlare con chi si trova davanti”.

Genoa-Fiorentina e il suo peso specifico

“Mi fa rabbia “dover” guardare partite come Pisa-Cremonese e sapere che il Pisa non vinca per il bene della nostra classifica. Mi voglio aggrappare all’energia positiva che ha avuto il mister firmando questo contratto e a quella di chi gliel’ha fatto firmare. Per noi, la sfida di domani contro il Genoa è più che importante: è come una semifinale di Champions. L’obiettivo era quello di andare là e strappare tre punti, ora è molto più difficile e la squadra è spaventata. Credo che un punto serva davvero a poco, mentre la vittoria farebbe la differenza: sia per l’aspetto mentale dei giocatori che per la classifica. Nel modulo c’è da cambiare tutto: la formazione la sa lui, penso che abbia le idee chiare. Col Genoa, cambiare il meno possibile per non fare danni. Poi con la sosta Vanoli avrà modo di fare i suoi ragionamenti”.

I rapporti interni alla società

“Nessuno vuole mandare via Ferrari, anche se il suo ruolo è più da uomo di calcio vero. Se poi Commisso si affida esclusivamente a lui, potrebbe diventare un problema. Paragonarlo a Rui Costa non ha senso. Alessandro ha un trascorso importante in aziende importanti, ma in un altro ruolo. Il secondo è sempre stato un uomo di calcio, anche se è un po sparito a Firenze. Io preferirei una figura come Paolo Maldini per l’esperienza o uno come Borja Valero per il suo attaccamento alla città e alla maglia. Guardate il lavoro che stanno facendo Gilardino e Dainelli: il primo è al sicuro con Dario”.