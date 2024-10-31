Labaro Viola

Tifosi del Genoa protestano contro la dirigenza con striscioni in città: "Basta con le menzogne"

Tifosi del Genoa si fanno sentire: contestazione alla dirigenza con striscioni affissi in città prima del match contro la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 ottobre 2024 16:44
Tifosi del Genoa protestano contro la dirigenza con striscioni in città: "Basta con le menzogne" -
News
Serie A
Genoa Fiorentina
Condividi

In vista della partita delle 18:30 al Ferraris tra Fiorentina e Genoa, i tifosi del Grifone hanno manifestato la loro contestazione a causa della difficile situazione societaria. Due striscioni, non firmati, sono stati affissi in diverse zone di Genova per criticare la dirigenza. Il primo, collocato su un cavalcavia di Corso Italia, riporta la frase: "Blazquez la menzogna, Ricciardella la vergogna". Il secondo, esposto su un cavalcavia vicino al porto, recita: "Nel Genoa c’è bisogno di genoani veri e non di bugiardi con interessi personali". A riportarlo è pianetagenoa1893.net.

Dall’Argentina: “Beltran bis al River Plate? È lui la prima scelta per sostituire Miguel Borja”

https://www.labaroviola.com/dallargentina-beltran-bis-al-river-plate-e-lui-la-prima-scelta-per-sostituire-miguel-borja/274921/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok