Tifosi del Genoa protestano contro la dirigenza con striscioni in città: "Basta con le menzogne"

Tifosi del Genoa si fanno sentire: contestazione alla dirigenza con striscioni affissi in città prima del match contro la Fiorentina

In vista della partita delle 18:30 al Ferraris tra Fiorentina e Genoa, i tifosi del Grifone hanno manifestato la loro contestazione a causa della difficile situazione societaria. Due striscioni, non firmati, sono stati affissi in diverse zone di Genova per criticare la dirigenza. Il primo, collocato su un cavalcavia di Corso Italia, riporta la frase: "Blazquez la menzogna, Ricciardella la vergogna". Il secondo, esposto su un cavalcavia vicino al porto, recita: "Nel Genoa c’è bisogno di genoani veri e non di bugiardi con interessi personali". A riportarlo è pianetagenoa1893.net.

Dall’Argentina: “Beltran bis al River Plate? È lui la prima scelta per sostituire Miguel Borja”

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