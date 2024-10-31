Dall'Argentina: "Beltran bis al River Plate? È lui la prima scelta per sostituire Miguel Borja"

Lucas Beltran torna protagonista con la Fiorentina, ma il River Plate lo osserva per il dopo-Borja

Lucas Beltran continua a essere un obiettivo di mercato del River Plate, suo ex club. L'attaccante argentino ha ritrovato spazio nella Fiorentina di Raffaele Palladino a seguito dell'infortunio di Albert Gudmundsson, tornando da protagonista e realizzando 2 reti negli ultimi 2 turni di Serie A, contro Lecce e Roma. Il giovane attaccante è la prima scelta dei Millonarios qualora Miguel Borja venisse ceduto al Cincinnati in MLS. In alternativa, il tecnico Marcelo Gallardo sta considerando anche Rafael Santos Borré, oggi all'Internacional. A riportarlo è El Crack Deportivo.

Convocati Fiorentina: Kean e Cataldi out, c’è Comuzzo e rientrano anche Mandragora e Moreno

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