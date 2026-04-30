Non solo Grosso. Gazzetta: “De Rossi un altro nome. Il Genoa vorrebbe tenerlo ma piace anche al Bologna”

De Rossi è giovane, ambizioso e con un'idea di calcio moderna

Non solo Fabio Grosso, un altro nome che può attirare l'attenzione di Fabio Paratici è quello di Daniele De Rossi. Anche lui giovane, ambizioso e con un'idea di calcio moderna. Classe '83, l'ex centrocampista della Roma, ha fatto bene in questa stagione al Genoa (dove è subentrato a Patrick Vieira) ed è un tecnico che in passato è stato già più volte accostato ai colori viola, anche se sotto una differente dirigenza.

Piacerebbe anche al Bologna in caso di partenza di Vincenzo Italiano così come il Genoa vorrebbe trattenerlo in vista della prossima stagione e ricominciare con lui una nuova annata. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.