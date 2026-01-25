25 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:22

De Rossi: “Ogni partita vale, il Cagliari ha battuto la Fiorentina dopo aver perso qui”

La sfida tra Genoa e Bologna è appena iniziata a Marassi, con le due squadre rossoblù pronte a darsi battaglia. Nel pre-partita, l’allenatore del Genoa, De Rossi, ha parlato anche della Fiorentina per fare il punto sulle zone basse della classifica.

Il tecnico ha commentato: “Ci aspettano ancora molte partite, tutte importanti vista la vicinanza con le squadre sopra e sotto di noi. Guardando anche il Cagliari, dopo aver perso qui a Marassi hanno conquistato sei punti contro Juventus e Fiorentina. I punti si possono trovare e noi ne abbiamo assolutamente bisogno”.

