Nazione: “Palladino? La Fiorentina ci proverà ma occhio all’Atalanta. De Rossi? Piace a Ferrari”

La Fiorentina contatterà anche Vanoli...

In questo senso i candidati continuano a rimanere i soliti noti. Raffaele Palladino è tornato a sorpresa nel lotto in seguito all’addio di Pradè. Non ci fosse stato quello sarebbe stato impensabile anche ipotizzare un eventuale ritorno del tecnico dimissionario. In realtà la pista non è sgombra da ostacoli. Il Genoa sarebbe già stato messo in standby dallo stesso Palladino, che attenderebbe segnali da Bergamo, dove la panchina di Juric (quella sì, più ambita) non sarebbe così salda. Un tentativo, in caso di strappo definitivo con Pioli, sarà fatto.

Così come sarà contattato Vanoli, anche lui nel mirino del Genoa che per ora ha affidato il dopo Vieira alla coppia Criscito-Murgita. Sullo sfondo Thiago Motta e anche De Rossi, vecchio pupillo di Pradè, che però non dispiacerebbe al direttore generale Ferrari. Lo scrive La Nazione.

