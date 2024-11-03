Caos totale a Roma, Juric vicino all'esonero ma i Friedkin non vogliono richiamare De Rossi. Gli scenari

La Roma perde a Verona e nell'ambiente giallorosso si è ad un passo dell'esonero di Juric, che succede adesso?

Il presente in casa Roma è ancora tumultuoso. La pesante sconfitta in trasferta contro la Fiorentina è stata bissata da quella contro il Verona nel finale di partita facendo sprofondare i giallorossi a +5 sulla zona retrocessione. Per questo motivo la panchina di Ivan Juric torna prepotentemente a scricchiolare e probabilmente non ha mai smesso di farlo.

I Friedkin meditano ancora il da farsi e nel frattempo si sono mossi tra Londra e Parigi. Ieri infatti erano nella capitale londinese dove (precisamente nel quartiere Soho) è presente una sede del "The Friedkin Group International". La proprietà americana sta infatti iniziando a muoversi sul fronte allenatori sondando il terreno sia in Italia che all'estero.

Per farlo si affideranno sempre all'agenzia Retexo di Charles Gould che negli anni ha portato Trigoria prima Tiago Pinto e poi Ghisolfi. Nei prossimi giorni dunque non sono esclusi scossoni visto l'andamento a dir poco preoccupante della squadra ma resta però molto remota la possibilità di un ritorno di Daniele De Rossi.

LE PAROLE DI VANOLI DOPO LA SCONFITTA CONTRO LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/vanoli-rammaricato-abbiamo-reagito-e-controllato-la-partita-non-si-puo-prendere-un-gol-del-genere/275357/