Vanoli rammaricato: “Abbiamo reagito e controllato la partita, non si può prendere un gol del genere"

Il tecnico del Torino Paolo Vanoli si è detto rammaricato per la sconfitta, mostrando il suo disappunto per il gol subito dai suoi giocatori

Il tecnico del Torino Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il ko casalingo per 0-1 contro la Fiorentina.

Questo aspetto è frutto di questo periodo negativo, ma rispetto a Roma abbiamo reagito e avuto il controllo della partita. Abbiamo attaccato poco la profondità e non si possono prendere quei gol. E' un periodo nero e bisogna uscirne tutti insieme, capendo che i particolari fanno la differenza.

La squadra lavora, dobbiamo essere più liberi di testa. i risultati negativi portano a perdere autostima, ma oggi abbiamo reagito da squadra. La differenza la fa la giocata, ma deve essere una giocata e non un errore. Dobbiamo non cercare alibi, lottare e guardare avanti facendo qualcosa di più. Adams? Lo valuteremo domani con gli esami strumentali, difficile parlarne oggi. Non ho parlato col ragazzo, vediamo domani. Le riporta TMW.

LE PAROLE DI DODO

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