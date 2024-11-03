Dodò: “Sto bene fisicamente. Siamo un bel gruppo, Palladino è un grande allenatore, stimola tutti”

Il terzino della Fiorentina Dodo ha evidenziato la forza della squadra e la bravura dell’allenatore Palladino dopo la vittoria contro il Toro

Il terzino destro della Fiorentina Domilson Dodo ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della vittoria per 1 a 0 contro il Torino. Queste le sue parole:

Sto bene fisicamente, prima dell'inizio del campionato ho lavorato tanto come tutta la squadra. Sono pronto per aiutare i compagni. Siamo tornati un grande gruppo. Abbiamo cambiato tanto dall'anno scorso e, se parliamo tanto durante la partita, ci aiutiamo e diventiamo una grande squadra. Vincere contro il Torino è sempre difficile, anche l'1-0 è importante per portare i 3 punti a casa. Palladino è un grande allenatore, parla con tutti i calciatori in modo individuale durante la settimana e li stimola. Tutti devono essere pronti perché la squadra ha bisogno di tutti, bello continuare a vincere con questo gran lavoro. Palladino porta rispetto a tutti i giocatori, tutti sanno che possono entrare e fare la differenza.

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