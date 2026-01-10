De Rossi attacca Pavlović: “Non siamo gli scemi del villaggio, certi comportamenti sono irrispettosi”

L’allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, commenta così l’episodio tanto discusso nelle ultime ore: Pavlović che scava il dischetto prima del rigore sbagliato all’ultimo minuto da Stanciu che avrebbe sancito la vittoria del Grifone. Le sue parole in conferenza stampa:

“La buca di Pavlović prima del rigore? Il Milan è una grandissima società, San Siro è un grandissimo stadio ma noi non siamo gli “scemi del villaggio”. L’arbitro doveva fare qualcosa in più, l’ammonizione non basta. Inoltre, non è possibile tirare un rigore confermato in pochi secondi 3 minuti e 50 dopo il fischio”.

“La buchetta non ha inciso. Anche io ho sbagliato un rigore a Manchester calciando alle stelle e non c’era niente sul dischetto. Però è l’atteggiamento che non mi è piaciuto, quando vuoi vincere ti attacchi a tutto, ma per lo spessore della maglia ti aspetteresti altri comportamenti“.