Flachi scherza con De Rossi, posta una foto con lui e scrive: "Futuro" con i cuori viola

Si sta svolgendo in questi minuti al Franchi la partita di addio al calcio di Pepito Rossi con tanti compagni e leggende viola presenti per rendere omaggio al bomber viola. Tra i presenti anche De Ros...

Si sta svolgendo in questi minuti al Franchi la partita di addio al calcio di Pepito Rossi con tanti compagni e leggende viola presenti per rendere omaggio al bomber viola. Tra i presenti anche De Rossi e Flachi che fanno parte del pepito team e che hanno raggiunto insieme lo stadio.

Proprio sul pullman Francesco Flachi ha scherzato con De Rossi postando una storia su Instagram che ritrae loro due insieme con la scritta "Futuro" e i cuori viola. Un siparietto divertente che chissà non possa avverarsi conoscendo la stima che il ds della Fiorentina Pradè per De Rossi