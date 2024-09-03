De Rossi: "Per l'Europa bisogna stare attenti alla Fiorentina, darà fastidio a tantissime squadre"

Il tecnico giallorosso ha commentato le squadre che lotteranno per vincere il campionato e per i piazzamenti europei

A Dazn Daniele De Rossi ha parlato del campionato che si sta definendo con alcune squadre al di sopra di altre e con delle gerarchie ancora difficili da delineare: "Penso che il livello del campionato sia più alto e ovunque se non vai con la giusta mentalità puoi rischiare di perdere e di non prendere punti. Per l'Europa in special modo ci sono tante squadre che possono dire la loro con forza e con ambizione, lo stesso Bologna non è niente di temporaneo, magari si poteva credere che poteva essere qualcosa di un anno e basta ma non credo proprio. Hanno preso un grande allenatore come Italiano dopo Motta poi le solite: il Milan è uno squadrone, l'Inter ha una infinita serie di giocatori ed anche la Juve vorrà ottenere qualcosa di buono, poi c'é l'Atalanta che è una grande realtà e la Lazio con qualità nuove ed entusiasmo. Sto attento al Napoli che vorrà stupire. Tra queste, occhio alla Fiorentina perché se si sistema dà noia a tanti, ci vuole solo tempo."

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