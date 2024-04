De Rossi: “Atalanta-Fiorentina verrà recuperata quando la gente starà già al mare, è strano”

Durante l’intervista concessa a DAZN nel post partita, Daniele De Rossi ha parlato anche di Atalanta-Fiorentina, gara che potrebbe recuperarsi a fine campionato a causa dei tanti impegni degli orobici:

“Questo è un periodo importante, abbiamo partite difficili come l’Atalanta, hanno la finale di Coppa Italia e purtroppo recupereranno la partita con la Fiorentina quando la gente di testa starà già al mare e questo è strano, è un peccato. È un finale concitato, difficile, è per questo che ci siamo irrigiditi nel giocare oggi, il vero danno è nei confronti del match con il Leverkusen, una squadra imbattuta che avrà un giorno in più per preparare una partita che per noi è già difficile di sé, è una cosa mai successa in Italia”

Lo riporta https://www.vocegiallorossa.it/

