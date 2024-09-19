Retroscena Roma; la Souloukou voleva Palladino in panchina. De Rossi confermato dai Friedkin

Lina Souloukou avrebbe portato volentieri a Roma due pezzi importanti del Monza

Il quotidiano La Stampa si è concentrato sull'esonero di Daniele De Rossi dalla Roma e sulle problematiche che la CEO della società giallorossa Lina Souloukou aveva con l'ex tecnico, svelando anche un particolare retroscena sull'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino. Infatti la CEO, secondo il quotidiano, non avrebbe voluto la riconferma in estate di De Rossi, ma avrebbe cambiato volentieri guida tecnica.

Come riportato dal quotidiano La Stampa, Lina Souloukou avrebbe portato volentieri a Roma due pezzi importanti del Monza. Il direttore sportivo Francois Modesto, con cui aveva già lavorato ai tempi dell'Olympiacos e l'attuale allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino. Invece la famiglia Friedkin ha disposto la riconferma e il rinnovo di De Rossi, mandando su tutte le furie la CEO giallorossa.

La Souloukou infatti avrebbe sopportato la decisione della proprietà, tuttavia senza mai supportarla veramente. Con molta probabilità se la famiglia Friedkin avesse seguito la strada tracciata dalla CEO, la Fiorentina e Palladino non si sarebbero mai incontrati.