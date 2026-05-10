Gazzetta rivela: “De Rossi è uno degli allenatori più apprezzati da Paratici. In passato vicino alla Fiorentina”

De Rossi aveva un rinnovo automatico in caso di salvezza

Vanoli e De Rossi in passato hanno lavorato insieme, quando il tecnico della Fiorentina era il vice di Antonio Conte in Nazionale e quello del Genoa era ancora un giocatore. «Paolo è un amico, una persona di cui ho grande stima. Per me sarà sempre il mister», ha detto l'ex romanista. In classifica li separano 3 punti e la media del genoano è più alta di quella del viola (1,36 contro 1,32).

Quanto alla situazione contrattuale, tutti e due a novembre hanno firmato per un solo anno, ma De Rossi aveva un rinnovo automatico in caso di salvezza. A Genova sta molto bene e sta già programmando il futuro, ma servirà un incontro con la dirigenza per confrontarsi sui programmi per la prossima stagione.

De Rossi è uno dei tecnici più apprezzati da Fabio Paratici e già in passato è stato vicino alla panchina della Fiorentina, così come Vanoli era un nome che girava anche per il Genoa quando è stato esonerato Patrick Vieira. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.