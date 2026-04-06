De Rossi, applausi dai tifosi della Juve: “Sono l’allenatore che vorresti avere nella tua squadra”

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa dopo il ko per 2-0 contro la Juventus, commentando così gli applausi da parte del pubblico avversario: “Li ringrazio, mi ha fatto piacere e non me l’aspettavo. Nella mia carriera ho dato un’immagine ben chiara di me: in campo non ero un giocatore piacevole da affrontare, vivevo questo sport con la bava alla bocca. I tifosi mi hanno maledetto diverse volte, anche i tifosi del Genoa mi hanno detto che gli stavo antipatico da giocatore. Ero un giocatore e ora un allenatore che vorresti avere nella tua squadra. Cerco di dire sempre la mia verità, alla lunga paga nella vita“.

Sulla lotta salvezza qual è il suo pensiero?

“Con due vittorie potremmo arrivare in alto. Abbiamo vinto contro la Roma ma non è detto che contro Atalanta, Milan non faremo punti. Il Sassuolo è una squadra con qualità che per certi versi assomiglia alla Juve. Noi giocheremo in casa dove ci sarà un clima caldo anche dal punto di vista climatico. Io sono sereno perché è passata una settimana in più e non è cambiato il distacco. Il distacco è rimasto immutato, ho sentito parlare del prossimo anno, di mercato. Io finché non mi salvo non dormirò la notte“.

Lo riporta tuttomercatoweb.com