De Rossi piace a Paratici. Gazzetta: “Rinnovo automatico con il Genoa, ma prima del sì le ambizioni”

De Rossi ha risollevato il Genoa ma ora vuole sapere i programmi della società

Grosso soddisfa i requisiti richiesti da Paratici, è giovane, rampante, conosce già la A e gioca un calcio propositivo e offensivo. Stesso discorso per De Rossi, che in questa stagione si è fatto apprezzare parecchio subentrando a Patrick Viera e risollevando il Genoa dalla terzultima posizione alla salvezza raggiunta con tre giornate d'anticipo.

L'ex romanista con l'aritmetica certezza ha ottenuto pure il rinnovo automatico per un altro anno, a Genova sta bene ma prima del sì dovrà confrontarsi con il club per capire quali sono i programmi e le ambizioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.