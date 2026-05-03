Fiorentina? Grosso in pole. Gazzetta: “De Rossi e Tedesco gli altri due nomi ma occhio alle sorprese”

L'identikit è quello di un allenatore giovane e ambizioso

L'identikit è quello di un tecnico giovane, ambizioso e giochista, che sappia soddisfare un palato esigente come quello della tifoseria viola. In pole c'è Fabio Grosso del Sassuolo ma è forte anche la candidatura di Daniele De Rossi del Genoa. Alla lista si è aggiunto pure Domenico Tedesco, fresco di esonero dal Fenerbahce. Occhio però alle possibili sorprese. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.