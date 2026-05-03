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Fiorentina? Grosso in pole. Gazzetta: “De Rossi e Tedesco gli altri due nomi ma occhio alle sorprese”

L'identikit è quello di un allenatore giovane e ambizioso

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 maggio 2026 09:43
Fiorentina? Grosso in pole. Gazzetta: “De Rossi e Tedesco gli altri due nomi ma occhio alle sorprese” - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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L'identikit è quello di un tecnico giovane, ambizioso e giochista, che sappia soddisfare un palato esigente come quello della tifoseria viola. In pole c'è Fabio Grosso del Sassuolo ma è forte anche la candidatura di Daniele De Rossi del Genoa. Alla lista si è aggiunto pure Domenico Tedesco, fresco di esonero dal Fenerbahce. Occhio però alle possibili sorprese. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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