Continua la contestazione a Roma, manifesti contro i Friedkin: “Yankee go home, De Rossi il nostro vanto”

“Daniele de Rossi il nostro vanto, Yankee go home” è la scritta che si legge su molti manifesti affissi questa notte a Roma. L’iniziativa in forma anonima fatta da alcuni tifosi a sostegno all’ex alle...

“Daniele de Rossi il nostro vanto, Yankee go home” è la scritta che si legge su molti manifesti affissi questa notte a Roma. L’iniziativa in forma anonima fatta da alcuni tifosi a sostegno all’ex allenatore giallorosso avviene nel giorno dell’esordio della squadra di Juric in Europa League, questa sera con l’Atletico Bilbao all’Olimpico. I manifesti sono comparsi su Lungotevere da Testaccio allo Stadio, Tangenziale sopra corso Francia e direzione stadio, Circonvallazione Clodia, Stadio lato Maresciallo Giardino e Aula bunker. Lo scrive Lapresse

LE PAROLE DI COMMISSO SU NICO

https://www.labaroviola.com/commisso-svela-nico-andai-in-america-al-ritiro-dellargentina-ma-non-mi-saluto-non-volevo-venderlo/269713/