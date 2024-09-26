Commisso svela: “Nico? Andai in America al ritiro dell’Argentina ma non mi salutò. Non volevo venderlo”

Commisso sull'addio di Nico Gonzalez alla Fiorentina

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, al Corriere Fiorentino, ha anche raccontato dell’addio di Nico, Vlahovic e Chiesa, tutti e tre alla Juve: "I contratti sono fatti per essere strappati...come è successo a noi con Nico Gonzalez. Io non volevo mandarlo via, ma che devo fare... Gli avevamo allungato il contratto. Poi quest'estate sono andato a trovarlo nel New Jersey nel ritiro della Nazionale argentina: Quarta è venuto a salutarmi, Nico è rimasto in camera. Forse era stanco”.

https://www.labaroviola.com/funaro-la-fiorentina-deve-giocare-al-franchi-ritardi-sono-fiduciosa-patavini-avanti-con-i-lavori/269691/#google_vignette