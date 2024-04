I dirigenti della Roma a cena con l’allenatore del Betis? Rumors sul possibile sostituto di De Rossi

Presenza che non è passata inosservata quella dell’ex allenatore del Real Madrid e del Manchester City, Manuel Pellegrini, nel derby capitolino. L’attuale allenatore del Betis, osservato speciale all’Olimpico, ha destato non pochi sospetti in merito a quelle che potrebbero essere le scelte relative al suo futuro. Il Messaggero ha lanciato la notizia bomba, secondo la quale il tecnico cileno sarebbe stato a cena con i dirigenti della Roma, mettendo in dubbio la permanenza di De Rossi per la prossima stagione. Sono arrivate le smentite di Adnkronos e di Muchodeporte, che hanno subito sottolineato l’infondatezza della notizia rilasciata, in quanto Pellegrini e la sua famiglia sarebbero venuti in Italia in vacanza. L’attuale tecnico della Roma sarebbe finito nella lista dei desideri della Fiorentina come possibile sostituto di Vincenzo Italiano, pronto a lasciare Firenze al termine della stagione.

