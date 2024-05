Burdisso lascia la Fiorentina per la Roma? No, Di Marzio rivela: “Ghisolfi in pole come direttore sportivo”

Gianluca Di Marzio rivela che la Roma sta puntando su Florent Ghisolfi come nuovo direttore sportivo. Al momento il francese è il ds del Nizza, e sembra essere in pole, più avanti anche rispetto a Florian Maurice del Rennes, che negli ultimi mesi sembrava essere il favorito. Ghisolfi ha già avuto un incontro con la società giallorossa, che aveva anche effettuato un sondaggio per cercare di strappare D’Amico all’Atalanta, ma i bergamaschi non hanno intenzione di lasciar partire il proprio direttore sportivo.

Il Corriere dello Sport afferma che i Friedkin sono soddisfatti del lavoro di De Rossi, e quindi ripartiranno da lui e da un nuovo ds per la prossima stagione. L’annuncio ufficiale del rinnovo del contratto per il tecnico della Roma, che verosimilmente sarà biennale con opzione di prolungamento fino al 2027, arriverà a breve. E sarà forse contestuale all’ufficializzazione del nuovo direttore sportivo: i Friedkin hanno vagliato tutte le candidature e individuato il profilo idoneo, che per il momento resta top secret in quanto vincolato a un altro club fino a giugno.

Sembra quindi che il ds della Fiorentina Nicolas Burdisso, non sia diretto a Roma, diversamente da quanto si era sentito dire nelle settimane scorse.

