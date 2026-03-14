“De Rossi bravo, ma Firenze non è Genova, e il Genoa a livello d’ambizione non è la Fiorentina”

L’intermediario di mercato e noto tifoso viola Lorenzo De Santis è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare il momento che sta attraversando la Fiorentina guidata da Paolo Vanoli.

De Santis ha sottolineato come sia ancora presto per tracciare un bilancio definitivo della stagione:

“Non è sicuramente faile dare un giudizio quando mancano ancora dieci giornate alla fine del campionato, anche perchè poi sarà il finale a determinare la buona riuscita o meno di queste valutazioni. Sicuramente nessuno di noi in estate si sarebbe immaginato che a Novembre la Fiorentina avrebbe dovuto licenziare Stefano Pioli, soprattutto dopo la presentazione e la campagna acquisti che era stata condotta. Non era facile andare a fare una scelta del genere, soprattutto perchè in quel periodo non c’erano tanti nomi di spicco sul mercato allenatori“.

Nel suo intervento ha poi parlato anche della figura di Daniele De Rossi, spiegando come il contesto di Genova sia molto diverso rispetto a quello fiorentino:

“A me De Rossi è un nome che mi è sempre piaciuto molto, anche se è chiaro a tutti che le piazze di Firenze e di Genova sono molto diverse: al Genoa hanno tanta passione ma a livello di ambizione non raggiunge certo un club come la Fiorentina. Sicuramente Vanoli un merito l’ha avuto: quantomeno con le big è riuscito a tirare fuori dai suoi ragazzi qualcosa che prima non riusciva ad accadere. Se ci fermiamo alle ultime uscite, i viola hanno vinto a Bologna e Como, oltre che a fare grandi prestazioni contro Lazio e Milan: la difficoltà di questa squadra, rivista contro il Parma, è quella di non riuscire a segnare”.

Secondo De Santis, l’attuale allenatore viola ha dovuto gestire una situazione complicata sin dal suo arrivo:

“Sicuramente Vanoli ha trovato una situazione esplosiva al suo arrivo, molto complicata da risolvere. Credo che quello che manchi, per riuscire a portare la Fiorentina fuori dalle zone critiche, è proprio il fatto di iniziare a fare punti con le piccole. Nelle ultime partite questa squadra ha dimostrato di avere grande difficolta a imporsi sull’avversario, se questo ti lascia giocare. Allo stesso tempo però la squadra ha dimostrato di avere problemi a giocare davanti al proprio pubblico, per questo credo non sia da sottovalutare un aspetto: in casa ha perso con tutte le dirette concorrenti, e per fortuna contro Cremonese e Lecce giocheremo in trasferta“.

Infine, De Santis ha espresso anche una valutazione sul lavoro del direttore sportivo Fabio Paratici e sul contesto societario della Fiorentina:

“Sappiamo che le società americane hanno una struttura societaria diversa dalle altre: molto piu snella e meno complessa. In questo caso Paratici si sta attenendo anche a questo tipo di disposizioni. L’importanza del lavoro del nuovo ds è quella dietro le quinte, in fase di mercato, e credo che nell’ultima campagna di calciomercato abbia fatto tutto il possibile per aiutare i viola. Ricordiamoci che la Fiorentina è stata costretta a fare un mercato senza investimenti importanti diretti, subordinandoli quindi alla permanenza in Serie A. Credo che il lavoro di un professionista e di un direttore di qualità come lui si potrà vedere, e andrà giudicato, solo a partire dalla prossima stagione. Molto dipenderà dalla scelta principe: ovvero chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina”. [Foto LaPresse]