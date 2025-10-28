29 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:55

“A San Siro per Pioli l’ultimo giro di valzer. Se decide Pradè il sostituto sarà De Rossi”

Redazione

28 Ottobre · 23:55

28 Ottobre 2025

De RossiFiorentinaPioliPradè

Paganini analizza il momento della Fiorentina e svela i possibili scenari per la panchina con un nome caldo su tutti per sostituire Pioli

A TMW Radio è intervenuto il giornalista RAI Paolo Paganini, che ha fatto il punto sul futuro della panchina della Fiorentina dopo un avvio di stagione deludente e pieno di interrogativi.

Penso che per Pioli siamo all’ultimo giro di valzer. Commisso credo si auguri che la Fiorentina faccia almeno una prova convincente. È l’atteggiamento che è importante ora, ma la cosa che mi stupisce di più è la regressione di Kean. È impossibile che con Palladino sia diventato un top e ora abbia avuto questa involuzione. L’alternativa? Se decide Pradè è De Rossi, che stima da sempre. Poi è chiaro che la piazza condiziona. Spalletti poteva mettere tutti d’accordo”.

 

