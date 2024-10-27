Bove, parla chi l’ha lanciato: “Non adatto per De Rossi, lui l’ha capito. Sa inserirsi, con me fece 13 gol”

Non mi stupisce neanche la sua evoluzione in campo

Fabrizio Piccareta, oggi vice di Di Biagio è il tecnico che ha lanciato Edoardo Bove nelle giovanili della Roma. Ecco le sue parole a Il Corriere dello Sport: “Sento spesso Edoardo, per me è un ragazzo e un calciatore speciale. Non so cosa proverà stasera, di certo non avrà sentimenti di rivalsa verso il suo vecchio club ma sarà una gara particolare. Lo sento spesso.

So come è fatto e di sicuro sarà una partita speciale, poi quando l'arbitro fischierà lui azzererà tutto e di certo non tirerà indietro la gamba. Sono scelte tecniche, Edoardo ha capito. Era il centrocampista ideale per Mourinho mentre De Rossi cercava altro lì in mezzo. Non mi stupisce neanche la sua evoluzione in campo, in posizione più avanzata può fare bene perché ha il senso dell'inserimento, con me in un anno fece 13 gol”.

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